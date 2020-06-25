خالفوا قرار الحظر.. ضبط 2947 سائق نقل جماعي

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة في اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل2947 سائق نقل جماعي؛ لعدم ارتداء الكمامة الواقية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.





وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.





كما جاء في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.



