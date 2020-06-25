إحباط ترويج 7 آلاف كمامة مجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط رجال مباحث التموين، اليوم الخميس، صاحب مصنع "غير مرخص" بمحافظة القليوبية على خلفية قيامه بتصنيع الكمامات الواقية غير المطابقة للمواصفات، وأخطر مدير أمن القليوبية بالواقعة.

ووردت معلومات لإدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية؛ مفادها قيام صاحب مصنع، مقيم بالساحل؛ بإدارة مصنع ملابس بدون ترخيص بدائرة قسم الخصوص، لتصنيع الكمامات الطبية "غير مطابقة للمواصفات" مُصنعة من خامات رديئة ومجهولة المصدر مُعاد تدويرها "بدون أوراق أو مستندات" واستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى شركات الملابس، ووضعها على المنتج النهائي تمهيدا لبيعها وطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين مستغلًا الظروف الراهنة بهدف تحقيق أرباحًا غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (20 ماكينة للتصنيع – 3 ماكينة خياطة – مقص كهربائي – 2 مكواة بالبخار وترابيزة تجهيز – 7000 كمامة ).

وبمواجهته أقر بإدارته للمصنع وتصنيع الكمامات الواقية غير المطابقة للمواصفات بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

داخل مصنع مخالف.. العثور على 28 ألف قطعة حديد بالقاهرة





ومن ناحية أخرى، ضبطت مباحث القاهرة، أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات النرجيلة ومستلزمات المقاهي، داخل مصنع بدون ترخيص بالجمالية، اليوم الخميس، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن.





وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة تمكن وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع النرجيلة - كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (أكثر من 28 ألف قطعة من مكونات "النرجيلة ومستلزمات المقاهى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها - 15 ماكينة "خراطة، مثقاب، مكبس، تلميع" - 4 اسطوانة غاز كبيرة الحجم).





وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، ألقى رجال الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة الهواتف المحمولة أعلى الطريق الدائري.





وجاء ذلك على خلفية ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمن صور لثلاثة أشخاص حال إستقلالهم دراجة بخارية والسير عكس الإتجاه بالطريق الدائرى وقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين.





وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط المشار إليهم طالب، عامل رخام، عاطل "لدى اثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة القاهرة، ونفوا قيامهم بسرقة المواطنين، وأقروا بقيامهم بإلقاء الحجارة على أحد المواطنين أثناء تصويرهم حال سيرهم عكس الإتجاه بالطريق الدائرى بدائرة قسم البساتين.





ولم يتبين وجود أية بلاغات بسرقة هواتف محمولة على الطريق الدائرى خلال الفترة الماضية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق منفصل، كشفت تحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن تفاصيل جديدة حول واقعة قتل تاجري مخدرات رميا بالرصاص في أوسيم، إذ تبين أن والد الصبي المقتول على يد والد "صميدة"، من نفذ الجريمة صحبة شقيقه، حيث توجها إلى وكر صميدة وسط الزراعات، وأطلقا صوبه وابل من الأسلحة النارية، وتصادف تواجد نجل عمه رفقته بوكره، الذي قتل أيضًا رميا بالرصاص، وفر المتهمان هاربان.





وبينت مناظرة جثتي المجني عليهما، عن إصابتهما بطلقات نارية بسلاح ألي، بالرأس والصدر، أحدثت فتحات دخول وخروج، وفحصت أجهزة الأمن بالجيزة آثار الإطارات على الطريق لبيان ما إذا كان الجناة يستقلون دراجة بخارية أو سيارة حال هروبهما.





كانت كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل تاجري مخدرات وسط الزراعات بمنطقة أوسيم، إذ تبين أن المتهمين استغلا وجود خلافات بين القتيلين وآخر حول تجارة المخدرات، لتنفيذ جريمتهما.





وأضافت التحقيقات أن والد القتيل الأول يدعي "محمد.ح. م"، وشهرته "محمد صميدة"، منذ حوالي 4 شهور قتل أحد صبيانه الذين كانوا يعملون معه في تجارته المشبوهة، لرفضه دفع الاتاوة التي كان يتقاضاها منهم حيث كان يتقاضي ما يقرب من ألف جنيه من كل منهم.