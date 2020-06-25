نقل طالب ثانوي للمستشفى بقنا إثر إصابته بإعياء شديد داخل لجنة

نقل الطالب كيرلس أيمن راغب شحات 17 سنة، طالب بلجنة امتحانات مدرسة دشنا الابتدائية بشمال قنا، إلى مستشفى فاو بقنا؛ إثر شعوره بإعياء شديد وهبوط نتيجة إصابته بمرض الدرن، داخل لجنة امتحان ثانوية عامة.





وتلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا، إخطارًا، بإصابة الطالب كيرلس أيمن راغب بحالة إعياء نتيجة إصابته بمرض الدرن، وتم نقله إلى مستشفى فاو لتلقي العلاج اللازم.





كما استقبلت لجان امتحانات الشهادة الثانويه العامة في محافظة قنا، الطلبة والطالبات، الممتحنين وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.





ووضعت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، حرما آمنا أمام لجان الشهادة الثانوية العامة، لمنع تكدس أولياء الأمور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.





وشهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة قنا، انتشارا كبيرًا للقوات الأمنية أمام وحول محيط اللجان، تزامنًا مع بدء أولى أيام مارثون الثانوية العامة.





وقامت الأجهزة الأمنية بوضع صدادات حديدية وتطويق المنطقة بحرم آمن، وعمل أنبوب لمنع الزحام والتكدسات، لمسافة 50 مترًا ومنع الاقتراب من مقار اللجان الامتحانية لغير الطلاب والمراقبين، للحد من تكدس أولياء الأمور.





ويأتي ذلك وقد نفذت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي خطة مكثفه لتأمين كافة مقار لجان الثانوية العامة لمواجهة أي إخلال بالأمن خلال فترة الامتحانات، والدفع بخدمات ثابتة ومتحركة من سيارات النجدة بالقرب من اللجان، ورجال الحماية المدنية لتأمين لجان الامتحانات وتأمين نقل أوراق الامتحانات إلى المدارس.





فيما قال الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه يخضع لامتحانات هذا العام، قرابة 17 ألفا و821 طالبا وطالبة من أبناء المحافظة، خاصة وأنه تم التنسيق مع المستشار العسكري بالمحافظة، ومديرية أمن قنا، لتأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين المركز الرئيسي للتوزيع ومقرات اللجان، بالإضافة ‘لى تأمين مقرات الاستراحات ومقر الكونترول.





وتابع أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وربطها بكافة الادارات التعليمية لمتابعة سير عملية الامتحانات بمختلف اللجان، بالإضافة إلى ربطها بغرفة عمليات وإدارة الأزمات بديوان المحافظة لاستقبال الشكاوى ورصد أي معوقات لسرعة التعامل معها وحلها على الفور بما يضمن انتظام سير الامتحان.





وأشار إلى أنه تم توزيع الطلاب على 65 لجنة رئيسية تضم 1273 لجنة فرعية بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





فيما أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أنه تم تركيب بوابات التعقيم أمام اللجان، وشدد على وكيل وزارة التربية والتعليم باستمرار التنسيق مع الوزارة لاستلام كافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالطلاب والمراقبين (أجهزة الكشف الحراري – الكمامات – واقيات الوجه – واقيات الأحذية – الجوانيات).



