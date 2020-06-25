الذهب يتراجع في السوق المحلي ويتخلى عن مكاسبه التاريخية

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر

 أسعار الذهب اليوم 

انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس 25-6-2020 في سوق الصاغة بقيمة 3 جنيهات للعيار حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 792 مقارنة بـ 795 خلال بداية التعاملات، ويأتي هذا الانخفاض بعد الارتفاعات المتتالية كان أخرها أمس حيث صعد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات.


أسباب اضطراب أسعار الذهب 

أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، اضطراب أسعار الذهب المحلي إلى عدم استقراره عالميا حيث شهد الذهب انخفاضا ملحوظا بعد ارتفاعات تاريخية  بسبب انخفاض السعر الذهب العالمي والذي يؤثر عليه تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي.

 أسعار الذهب الآن في مصر 

عيار ١٨ : 678.85
عيار ٢١ : 792
عيار ٢٤ : 905.10
الجنيه الذهب : 6336
السعر العالمي : 1762


أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الذهب عيار18 : 681.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 795 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 908.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6360 جنيهًا

سعر الذهب العالمي اليوم الخميس

وواصل الذهب انخفاضه يوم الخميس، لينزل عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0519 بتوقيت جرينتش، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2012 عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا ”النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول بما في ذلك الذهب“.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.

وأعلنت ثلاث ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة يوم الأربعاء.

كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 802.41 دولار وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.55 دولار.

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