"ارتفاع في درجات الحرارة".. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.





وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسا مائل الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يكون معتدل ن على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.





وأوضحت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتتدل.





وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية اليوم الخميس، والتى تتمثل في نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية، نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد.





وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وتتوقع الهيئة، أن يشهد يوم الجمعة، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال العصيد، معتدل على السوال الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.





اما عن طقس يوم السبت حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة شمال وجنوب الصعيد.





ولفتت الهيئة الي الظواهر الجوية المتمثلة يومي الجمعة والسبت، عبارة عن نشاط للرياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة:





عن درجات الحرارة اليوم الخميس بالقاهرة الكبرى العظمى 33، والصغرى 22، الوجه البحري العظمى 33، والصغرى 22، السواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 22، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28، والصغرى 23، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36، والصغرى 26، شمال الصعيد العظمى 35، والصغرى 24، جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 27.









وتبلغ درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى العظمى 35، والصغرى 22، الوجه البحري العظمى 34، والصغرى 21، السواحل الشمالية الغربي العظمى 28، والصغرى 21، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29، والصغرى 22، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37، والصغرى 26، شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24، جنوب الصعيد العظمى 40، والصغرى 27.







