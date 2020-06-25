بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في موسم "كورونا"؟

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:46 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علاء خليف

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه مع فريق ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي 2019 / 2020، حيث سجل هدفًا وصنع آخر وقاد الريدز لتحقيق فوزًا عريضًا على حساب فريق كريستال بالاس بنتيجة 4 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "الأنفيلد" في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


وسجل صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 44، بينما صنع الهدف الرابع لزميله ساديو ماني والذي سجله بالدقيقة 69، وجاء هدفين الريدز الآخرين عبر الثنائي ألكساندر أرنولد وفابينيو بالدقيقتين 23، 55 من زمن المباراة، ليقترب الليفر من تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن خزائن بطولاته منذ 30 عامًا تقريبًا.


أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

خاض محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم 41 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3513 دقيقة، سجل 21 هدفًا، وصنع 10 أهداف، وجاءت مباريات كالتالي:


- 27 مباراة في الدوري الإنجليزي (سجل 17 هدفًا – صنع 7 أهداف)

- 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا (سجل 4 أهداف – صنع هدفين)

- مباراتين في كأس الإتحاد الإنجليزي (لم يسجل أهداف)

- مباراتين بكأس العالم للأندية (لم يسجل أهداف)

- 1 مباراة كأس السوبر الأوروبي

- 1 مباراة كأس السوبر الإنجليزي


توج محمد صلاح مع ليفربول مطلع الموسم الحالي، وتحديدًا في شهر أغسطس الماضي بكأس السوبر الأوروبي على حساب فريق تشيلسي، بعد الفوز عليه بنتيجة 7 - 6 بركلات الترجيح.


الفرعون المصري يقترب من حلم الثالثة

اقترب محمد صلاح من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتحقيق جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما رفع رصيد أهدافه لـ 17 هدفًا يحتل بها المرتبة الثانية بقائمة الهدافين، خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي والمتصدر بـ 19 هدفًا.


كما أصبح "صلاح" ثامن أكثر اللاعبين الأفارقة صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي، بـ26 تمريرة حاسمة، وذلك بعدما صنع الهدف الرابع لزميله ساديو ماني في شباك كريستال بالاس أمس الأربعاء.

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