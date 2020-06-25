تعرف على المباريات المتبقية للأهلي في الدوري المصري

يستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر لعودة الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة، حيث يتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري العام برصيد 49 نقطة.





وكان الفريق الأحمر قد تعادل في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري الممتاز أمام فريق سموحة بهدف لكل فريق قبل توقف النشاط الرياضي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات النادي الأهلي المتبقية في الدوري هذا الموسم.





- الأهلى vs إنبى.

- الإنتاج الحربى vs الأهلي.

- الأهلي vs أسوان.

- الزمالك vs الأهلي.

- الأهلي vs الجونة.

- المصرى البورسعيدى vs الأهلى.

- الأهلي vs وادى دجلة.

- حرس الحدود vs الأهلي.

- الأهلي vs الإسماعيلى.

- الاتحاد السكندرى vs الأهلي.

- الأهلي vs مصر المقاصة.

- اف سي مصر vs الأهلي.

- طنطا vs الأهلي.

- الأهلي vs المقاولون العرب.

- إنبى vs الأهلي.

- الأهلي vs بيراميدز.

- طلائع الجيش vs الأهلي.