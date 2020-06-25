رئيس "أزهرية الإسكندرية": لا شكاوى من امتحان مادة القرآن الكريم

تفقد الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد بنين أبو قير، وتضم طلاب معهدي: أبوقير، والشيخ محمود أبو العيون، ولجنة فتيات السيوف وتضم طالبات معهدي: السيوف، وسيدي بشر، وذلك لمتابعة انضباط اللجان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.





جاء ذلك برفقة الدكتورة فاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية، وأسامة قدري مدير عام إدارة الإحصاء والمعلومات بقطاع المعاهد الأزهرية، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة. حيث يمتحن طلاب القسم العلمي مادة: القرآن الكريم.





وحرص هاشم على متابعة اللجان، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، واطمأن على مستوى الامتحان، ومطابقته للمناهج المقررة، وعدم وجود أية شكوى للطلاب منه، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب للامتحان.





وشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان مع الطلاب أو العاملين باللجان، وتنفيذ كافة التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وضرورة تطهير وتعقيم اللجان بعد خروج الطلاب للمحافظة على سلامة الجميع.





وفي ذات السياق تابع الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات سير الامتحانات بمعهد فتيات سموحة النموذجي، واطمأن على مستوى الامتحان، والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، كما تابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بمعهدي: بنين سموحة النموذجي، وبنين الإسكندرية.





في سياق متصل، توافد طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، لأداء امتحان اللغة الإنجليزية، في اليوم الثانى من انطلاق ماراثون الثانوية العامة، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة.





ويبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحان بالإسكندرية 47180 طالبًا وطالبة بجميع الشُّعب يؤدون امتحاناتهم أمام 146 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانية.





وكان أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعليمات مشددة بضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي، والالتزام التام بالتعليمات الصادرة من الوزارة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات في هذه الظروف الاستثنائية وجائحة كورونا، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين داخل اللجان.



