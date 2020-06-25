ننشر تفاصيل ألبوم رنا سماحة الجديد قبل طرحه

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فرغت المطربة رنا سماحة من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد،

والذي يضم عشر أغاني، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال شهر يوليو المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار على الاسم النهائي له حتى الآن.



وتتعاون رنا في ألبومها الجديد مع مجموعة من الشعراء منهم أحمد علي موسى، أحمد حسن راؤول، هاني صارو، محمد مصطفى، علي عبد السلام، ومن الملحنين تتعاون مع مدين، محمد الصاوي، محمد الفخراني، محمد خلف، ومن الموزعين تتعامل مع محمد شفيق، نادر حمدي، أحمد عبد السلام، حازم السعيد.



وستكون أول أغنية يتم طرحها من الألبوم هي أغنية "أستاذ تمثيل"، وهى من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد الفخراني، وتوزيع زيزو فاروق.



وفي سياق آخر، خاضت رنا سماحة السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "جمع سالم، وهو من تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد، بطولة دلال عبد العزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، سامح الصريطي، بسنت شوقي،أحمد سلطان، ودارت أحداثه حول فكرة "التبنى"، والعلاقات الأسرية.











