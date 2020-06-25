شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على "إنستجرام"

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر




تحرص الفنانة لقاء الخميسي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت لقاء الخميسي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت فيها بمكياج خفيف، حيث اعتمدت على أحمر الشفاه فقط، وعلقت قائلة"تفاؤل..حلم".


يُذكر أن أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك"، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على "إنستجرام"
شاهد.. أحدث ظهور لـ لقاء الخميسي على "إنستجرام"

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