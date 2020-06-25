الرئيس اللبناني يحذر من مناخ "الحرب الأهلية" في البلاد

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، من "جو الحرب الأهلية" خلال الاضطرابات الأخيرة في لبنان وما وصفه بمحاولات لإثارة التوترات الطائفية مع اجتياح الأزمة المالية البلاد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وكان عون، وهو مسيحي ماروني، يتحدث في اجتماع قال إنه يدعي لحماية السلم الأهلي ولكن قاطعه المعارضون بينهم الزعيم السني سعد الحريري ورؤساء وزراء سابقون آخرون واصفين اياه انه مضيعة للوقت.

تعتبر الأزمة أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-90ـ والتي عكست انخفاض بنسبة 75٪ في الليرة اللبنانية منذ أكتوبر على ارتفاع الأسعار وتم تجميد ودائع المدخرين.

وأشارت تعليقات عون جزئيا إلى مواجهات في بيروت في وقت سابق من الشهر الجاري فتحت صدوع طائفية قديمة بين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والسنة.

وقال عون "إن الحركات المليئة بالتوترات الطائفية بدأت بطريقة مريبة. لقد لمسنا جو الحرب الأهلية بطريقة مقلقة".

يذكر ان نظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان يتطلب أن يكون الرئيس مارونيًا، وأن يكون رئيس الوزراء سنيًا وأن يكون رئيس البرلمان شيعيًا.

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