القرآن الكريم يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بقنا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:53 ص
فحص الطلاب
فحص الطلاب
بسام عبدالحميد
انتهى منذ قليل، امتحان مادة القرآن الكريم لطلاب القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويقول مصطفى صادق، طالب بالشهادة الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، إن امتحان مادة القرآن الكريم جاء في مستوى الطالب المتوسط، خاصة وأنه لا توجد الكثير من المتشابهات، مؤكدًا على أن الامتحان يحتاج الى التركيز لتذكر المقرر الماضي.

وأضافت سعاد طارق، طالبة بالقسم العلمي بالشهادة الثانوية، أن الامتحان جيد بالإضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية باللجان ساعدت الجميع على تصفية الذهن والتركيز، فالامتحان يحتاج إلى دقة وتركيز شديدين.

وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، إن غرفة العمليات بالمنطقة لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم تفقد عدد من المعاهد التي شهدت هدوءً على مدار الساعات الخاصة بالامتحانات.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، الى أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء لجان الشهادة الثانوية تناول خلاله التشديد والتنبيه على تنفيذ كافة التعليمات الواردة بخصوص تنظيم أعمال الامتحانات.

وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظًا على سلامة الجميع داخل اللجان، والتعقيم اليومي للجان قبل بدأ الامتحان بساعتين وعقب انتهاء الامتحان مباشرة عن طريق ماكينات الرش والتطهير التي تم توفيرها لجميع اللجان.

ونوه بضرورة تعقيم الطلاب وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان من أمام باب المعهد، بالاضافة الى استخدام الجميع للكمامة طلاب وعاملين واستخدام المطهرات والمنظفات والكحول للتعقيم المستمر للأيدي.

وأكد ضرورة متابعة الطلاب جيدا وملاحظة ظهور أي أعراض مرضيه على الطلاب ويتم التعامل الفوري عن طريق المختصين من وزارة الصحة المتواجدين باللجنة.

كما شدد على الحفاظ على التباعد بين الطلاب والعاملين وعدم تبادل الأدوات الكتابية داخل اللجان، بالاضافة إلى ضرورة فرض الحالة الأمنية وتوفير الهدوء اللازم داخل اللجان، وعدم السماح لأي شخص ليس له صفه باللجنة من الاقتراب إليها أو التعامل مع الطلاب أو العاملين، مع الالتزام في مواعيد بدأ اللجان وانتهائها.

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