مي عمر تكشف سبب انفصالها عن زوجها محمد سامي

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كشفت الفنانة مي عمر، عن أسباب انفصالها فنيًا عن زوجها المخرج محمد سامي، وعن أعمالها الجديدة، وذلك من خلال حوارها مع شاشة قناة "العربية".



وقالت مي، خلال حوارها قائلة:"تعمدت الانفصال عن زوجها فنيًا هذا العام كنوع من االتجيد والتغيير، لأني اواجه انتقادت كثيرة فقط لكوني زوجة محمد سامي، على الرغم من تقديمي لأعمال لا علاقة لها به".



وعن أعمالها الجديدة: "استعد لتقديم عملً سينمائيًا سعلن عن تفاصيله قريبًا، إلى جانب مسلسل "لؤلؤ" والذي سيعد أول بطولة مطلقة لها على شاشة التليفزيون".



يذكر أن آخر أعمال مي عمر، مسلسل "الفتوة" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال وهنادي مهنى.

