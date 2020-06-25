الحلم الغائب.. 3 مواعيد مُحتملة لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

يسير فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب بخطي ثابتة نحو تحقيق حلمه الغائب منذ 30 عامًا، واقترب بقوة من حصد لقب بطولة الدوري الإنجليزي الغائب عن خزينة بطولاته منذ موسم 1989 – 1990.





ليفربول عزز صدارته لبطولة الدوري الإنجليزي بالفوز على كريستال بالاس برباعية نظيفة أمس الأربعاء، في مباراة الجولة الـ31 من البريميرليج، ورفع رصيده لـ 86 نقطة، متفوقًا بفارق 23 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة.





وينتظر فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية اليوم الخميس، أمام فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة 31، ويحتاج لتحقيق الفوز بها، لتأجيل تتويج الليفر بلقب البطولة، أما في حالة تعثره أمام البلوز يتوج الريدز بطلًا للبريميرليج للمرة التاسعة عشر في تاريخه.





متي يحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسميًا؟





25 يونيو





يستطيع ليفربول التتويج بلقب الدوري الإنجليزي رسميًا اليوم الخميس 25 يوليو، حال تعثر مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراتهما ضمن الجولة 31 من البطولة، والتي تنطلق الساعة 9.15 مساءا على ملعب البلوز.





2 يوليو





إذا نجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على تشيلسي، سوف يتأجل حسم لقب الدوري الإنجليزي إلي 2 يوليو حيث موعد المواجهة المرتقبة بين ليفربول والسيتي، ويكفيه الفوز أو التعادل للتتويج رسميًا باللقب.





5 يوليو





في حالة فوز مانشستر سيتي على تشيلسي وليفربول، سوف ينتظر الريدز لجولة إضافية، وقد يحسم اللقب رسميًا حال فوزه على فريق أستون فيلا بالجولة 33 من البريميرليج، والمقرر لها 5 يوليو المقبل.