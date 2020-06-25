الوداد المغربي يخطط لخطف نجم الزمالك

تحدثت تقارير صحفية مغربية، عن رغبة مسئولي الوداد البيضاوي المغربي في ضم اللاعب المغربي حميد أحداد جناح الزمالك والمعار لصفوف الرجاء البيضاوي.





مفاوضات الوداد مع الزمالك لضم حميد أحداد

ذكرت صحيفة "الأخبار" المغربية، أن الوداد دخل في صراع مع غريمه الرجاء من أجل جلب حميد أحداد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وكشفت الصحيفة أن إدارة الوداد برئاسة سعيد الناصيري قدمت عرضًا للزمالك يقدر لما يقرب من 400 ألف دولار من أجل التعاقد مع أحداد، إلا أن الزمالك رفضت القيمة المادية وطالبت بالحصول على 800 ألف دولار.





وتابعت الصحيفة أن جمال السلامي المدير الفني للرجاء طالب التعاقد مع أحداد بصورة نهائية إلا أن العائق المادي يقف أمام الفريق البيضاوي لإتمام الصفقة.





وانتقل أحداد إلى صفوف الزمالك قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في انتقالات صيف عام 2018، إلا أن عام المغربي الأول لم يكن موفقًا بمشاركته في 23 مباراة إلا أنه لم يسجل سوى هدف وحيد.