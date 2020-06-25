إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لجنة مدرسة السلام الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وذلك قبل انطلاق امتحان مادة اللغة الانجليزية في ثانى أيام امتحانات الثانوية العامة.

وذلك للاطمئنان علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية إلي جانب دخول الطالبات في الموعد المحدد والالتزام بالتباعد بين الطالبات.

وشدد نائب المحافظ، في بيان صحفي، علي ضرورة توفير الأجواء الآمنة للطالبات، معربا عن شكره لمديرية التربية والتعليم علي الجهد المبذول قبل وأثناء امتحانات الثانوية العامة وفي الوقت نفسه حيا جميع المشاركين في أعمال الامتحانات وفي مقدمتهم المعلمين، مؤكدا أن الثانوية العامة مهمة وطنية يجب أن يتكاتف الجميع من أجل إنجاحها.

وخلال تفقد اللجنة قرر نائب محافظ الإسماعيلية، إحالة أحد الملاحظين للتحقيق بعد أن قام باستخدام تليفونه المحمول داخل اللجنة وعدم قيامة بمهام الإشراف علي الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطالبات اللجان.

من جانبه أكد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم اتخاذ عددا من الإجراءات الجديدة وفي مقدمتهم تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بجد أقصي الساعة السابعة والنصف صباحا وارتداء جميع أدوات التعقيم باعتبار ذلك مسئولية مباشرة لكلا من رئيس اللجنة والمراقب الأول، مشيرا إلي أن عضو لجنة الإدارة هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعه تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجنة.

وأضاف أنه تم تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد 10 معلمين او إداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير ومتابعه التباعد بينهم وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة مع توثيق عضو لجنة الإدارة.

جدير بالذكر أن 8730 طالب وطالبة يؤدون اليوم امتحان اللغة الانجليزية أمام 37 لجنة علي مستوى 8 إدارات في الامتحانات التى انطلقت بداية من يوم الأحد الماضى الموافق 21 يونيو الجاري وتنتهي يوم 21 يوليو القادم.

إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)
إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)
إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)
إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)
إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)
إحالة ملاحظ إلى التحقيق بسبب المحمول في لجنة بالإسماعيلية (صور)

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