"الإسكان" تعلن طرح 204 قطع أراضٍ سكنية بمساحات مختلفة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح 204 قطع أراضٍ سكنية عمارات، بمساحات مختلفة تتراوح بين 289 م2 و971 م2، بمدينة ملوى الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة والهيئة لتلبية رغبة جميع شرائح المجتمع فى الحصول على المسكن الخاص بهم.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن قيمة مقدم الحجز 50 ألف جنيه، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني "online"، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والموقع والمساحات، والأسعار وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإليكتروني (www.hdb–reservation.com)، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 28/6/2020.



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