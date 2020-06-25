12 مليار دولار خسائر صادرات نفط السعودية في أبريل

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر
وكالات

 
أظهرت بيانات رسمية الخميس أن قيمة صادرات السعودية من النفط انخفضت 65.4 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع نفس الشهر قبل عام، بما يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إنه مقارنة مع مارس آذار، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات السلع غير النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاستيك، 23.5 بالمئة أو نحو ثلاثة مليارات دولار.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، هوت قيمة صادرات النفط السعودية في الربع الأول من العام 21.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا بنحو 11 مليار دولار بحسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن المملكة، أكبر مُصدر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش اقتصادها بنسبة 6.8 بالمئة في العام الجاري.

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