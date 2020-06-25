"السويدي اليكتريك " تشتري 7 مليون سهم خزينة للحد من الإنخفاض

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:08 ص
السويدي اليكتريك
السويدي اليكتريك
نيفين سمير

أفصحت شركة السويدي إليكتريك للبورصة المصرية  اليوم عن شراء 7 مليون سهم خزينة ، والتي تقدر بنسبة 0.32% من رأس مال الشركة بهدف تدعيم سعر السهم بالبورصة المصرية، نظراً لانخفاض سعره، ما يمثل فرصة استثمارية مع استثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية .


وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد وافقعلى تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في يوم الإخطار ذاته دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.

وأوضحت الرقابة المالية ، أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.

وحققت السويدي إلكتريك خلال 2019 أرباحاً بلغت 4.163 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 5.109 مليار جنيه خلال العام المنصرم له

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 46.628 مليار جنيه، مقابل 42.490 مليار جنيه خلال عام 2018.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال 2019 لتصل إلى 2.414 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.423 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وارتفع سعر سهم السويدي اليكتريك الي 0.57% ليصل في تلك اللحظات الي 7 جنيهات .

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