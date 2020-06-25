"السويدي اليكتريك " تشتري 7 مليون سهم خزينة للحد من الإنخفاض

أفصحت شركة السويدي إليكتريك للبورصة المصرية اليوم عن شراء 7 مليون سهم خزينة ، والتي تقدر بنسبة 0.32% من رأس مال الشركة بهدف تدعيم سعر السهم بالبورصة المصرية، نظراً لانخفاض سعره، ما يمثل فرصة استثمارية مع استثمار السيولة المتاحة بالعملة المحلية .

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية قد وافقعلى تعديل بعض أحكام المادة 51 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة الخاصة بالتعامل على أسهم الخزينة، على أن يتضمن التعديل إمكانية التنفيذ في يوم الإخطار ذاته دون التقيد بفترة الإخطار المسبق التي كانت مقررة بثلاثة أيام عمل على الأقل قبل الموعد المقترح للتنفيذ.





وأوضحت الرقابة المالية ، أن القرار يأتي في إطار الأحداث والتطورات الأخيرة التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وموجة الهبوط الحادة التي شهدتها البورصات العربية والأجنبية، وحرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على حماية الأسواق المالية المصرية وحماية حقوق المتعاملين فيها.