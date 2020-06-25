محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ ربيع المقرحي
تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.

وتابع المحافظ دخول الطلاب والطالبات لجان الامتحانات من خلال الممرات التي تم تجهيزها لذلك، كما تابع انهاء كافة الإجراءات الاحترازية وتوزيع مستلزمات الوقاية على الطلاب والطالبات في كافة اللجان، معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس الحرية الإعدادية بنين، المنيا الثانوية بنات، أبناء الثورة الابتدائية، المنيا الإعدادية الحديثة بنات، الفريق صفي الدين أبوشناف الثانوية العسكرية.

وأكد محافظ المنيا على التواصل والتنسيق الدائم مع غرفة إدارة الازمات بالديوان العام للمحافظة، لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة وكذلك غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم.

واطمان على وصول أسئلة الامتحانات وحسن تامين اللجان، حيث أكد ان هناك تنسيق كامل مع مديرية الامن لتامين اللجان والاشراف على تنظيم دخول وخروج الطلاب ومنع أي تزاحم او تكدس امام اللجان. 

كما شدد المحافظ على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكلف الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 36 ألفا و143 طالبا وطالبة، موزعين على 133 لجنة للثانوية العامة على مستوى المحافظة.

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