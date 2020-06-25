"الحديد والصلب" تتعاقد مع شركة أوكرانية لرفع تركيز الخام بمناجم حديد الواحات

علمت البورصة المصرية اليوم أنه سوف يتم توقيع عقد شراكة بين شركة الحديد والصلب المصرية و شركة فاش ماش الأوكرانية، وذلك بهف رفع تركيز خام الحديد بالواحات البحرية باستخدام تكنولوجيا الفصل المغناطيسي الجاف الموفر للمياه، بغرض تصديره بقيمة مضافة أعلى، وتصنيع مكورات الحديد التي تستخدم في أفران القوس الكهربائي في مصر وخارجها، كما تستخدم بالأفران العالية في عدد من الدول وبأسعار مرتفعة.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الفريق الأوكراني صررح أن تركيز الحديد سيكون بنسبة 67%و يمكن الوصول إليه نظريا باستخدام منجم الجديدة بالواحات، وهو المنجم الأعلى تركيزا، والذي يعد المصدر الوحيد تقريبا للمادة الخام لشركة الحديد والصلب المصرية حاليا، وبتركيز لا يزيد عن 51% فقط، علما بأن كل زيادة بنسبة 1% من الحديد في الخام يقابله تخفيض استهلاك الكوك بنسبة من 0.8% حتى 1.2% وزيادة انتاج الأفران من 1.5% حتى 2%، ما يعني زيادة الانتاجية بنسب يمكن أن تتخطى الـ 30% دون الحاجة إلى إجراء تطوير جوهري بالأفران مما يمثل قيمة مضافة كبيرة للعملية الانتاجية.





وأكد الدكتور مدحت نافع على أن هذا المشروع يأتي بعد عامين من الدراسة والزيارات الميدانية المتبادلة والبروتوكولات الثنائية المتبادلة بين الطرفين، ونتائج الدورة السابعة للجنة المصرية الاوكرانية للتعاون الاقتصادي، والتي تم فيها مناقشة التعاون بين الجانبين المصري والأوكراني، وكان على راس مشروعات التعاون مشروع تركيز الخام.





وقد تمت الموافقة على المشروع من لجنة الاستثمار المركزية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17/06/2020، وحصل الجانب الأوكراني على دعم وموفقة الوزير المختص.





وأوضحت الشركة أن تكلفة الطن في العملية الانتاجية بشركة الحديد والصلب كانت تدخل بنحو 50 جنيه فقط، بغرض تخفيض تكلفة العملية الانتاجية مما يهدر ثروة طبيعية نادرة.





وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الحالي، خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 859.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 928.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.





وارتفع سعر سهم شركة الحديد والصلب المصرية اليوم بنسبة 3.6% خلال منتصف التعاملات ليصل الي 2 جنيه