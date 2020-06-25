روسيا تسجل أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أكدت روسيا اليوم 7113 حالة جديدة من فيروس كورونا الجديد، مما رفع العدد إلى 613994، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقال المسؤولون، إن 92 شخصا لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل عدد القتلى الرسمي إلى 8605.

كما أبلغت الولايات المتحدة عن 34،516 حالة إصابة بفيروس كورونا و751 حالة وفاة يوم الأربعاء، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

ويبلغ المجموع الوطني الآن 2،381،538 إصابة مؤكدة، بما في ذلك ما لا يقل عن 121،979 حالة وفاة بسبب الفيروس، لكل وحدة رعاية صحية.

تشمل الأرقام حالات من جميع الولايات الخمسين، ومنطقة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.


وعلي صعيد آخر، ابلغت اليابان عن 89 حالة اصابة بالفيروس التاجي وخمس وفيات يوم الاربعاء، وفقا لوزارة الصحة.

يبلغ العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بـ Covid-19 في اليابان 18،822، منهم 712 من سفينة دايموند برينسز السياحية. وتوفي 981 شخصًا على الأقل من الفيروس، منهم 13 من السفينة.

وقالت الوزارة إن 16921 مريضا إما خرجوا من المستشفيات أو شفوا حتى يوم الثلاثاء.

وأبلغت العاصمة طوكيو عن 55 حالة جديدة يوم الأربعاء، مسجلة أعلى ارتفاع منذ 5 مايو.

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