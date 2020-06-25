برلمانية: المنطقة الحرة بالشرقية ستوفر فرص عمل للشباب

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:01 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
أشادت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة علي إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وذلك وفقا لقانون الاستثمار.

وأشارت النائبة في بيان صحفى، إلى أن هذه المنطقة ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، ومن ثم سيكون لها دور في انخفاض معدل البطالة، موضحة أن مدينة بلبيس أصبحت استثمارية ومعمرة بالعديد من المشروعات القومية التي تم افتتاحها خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يجعل إن شاء هذه المنطقة ضرورة ملحة لتوفير احتياجات وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب. 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن قانون الاستثمار الجديد حمل العديد من المميزات والامتيازات للمستثمرين وهيأ بيئة ومناخ صالح للاستثمار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس بالشرقية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصنيع ونسخ وحياكة وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فى إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية فى تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت فى إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوى إلى استمرار هذه الجهات فى التصدى كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة فى إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فدانًا.

كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فدانًا.

وفي وقت سابق كان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وبحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

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