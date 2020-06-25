الاضطرابات في لندن تتسبب في إصابة 15 ضابطا

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، انه اصيب 15 ضابطا عندما اندلعت الاضطرابات بعد حدث موسيقي غير مصرح به في منطقة بريكستون بجنوب لندن بين عشية وضحاها، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقالت شرطة لندن إنها استدعيت إلى حدث الشارع لكن رفض الحشد التعامل مع الضباط.



وأضافت "استمر الحدث وحضر المزيد من الضباط وأصبحت المجموعة معادية للضباط".



أظهرت الصور التي لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا تواجه الضباط وتهاجم سيارة للشرطة. لم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك الصور.



وقالت الشرطة إن 15 ضابطا أصيبوا، ولا يوجد إصابات خطيرة بالرغم من حاجة اثنين للعلاج في المستشفى، وتضرر عدد قليل من سيارات الشرطة.



كما أوضح قائد الشرطة كولين وينجروف: "في الليلة الماضية تلقينا مخاوف عديدة من السكان يشكون من تجمع كبير، وضجيج، وسلوك مناهض للمجتمع والعنف، واستجاب الضباط لهذه المخاوف".



"إن هذه التجمعات غير قانونية، كما أنها تشكل خطرا على الصحة العامة وضد قيود فيروس التاجي. إن العنف الذي يظهر تجاه الضباط غير مقبول على الإطلاق ولن نتسامح معه بأي شكل من الأشكال ".

