برلماني: نعول على وعي المواطن في الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمساجد

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف اتخذت عدد من الإجراءات الوقائية؛ لاستقبال المصليين في المساجد بعد قرار فتحها عقب فترة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأشار "الجندي"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك عدد بسيط من المساجد لن يتم فتحها، مطالبا كل مصلي أن يصطحب سجادته الخاصة معه، ويتوضأ في منزله، ويحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن وزارة الأوقاف ستتولى عملية الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد، فضلا على أن هناك تعويل على وعي المواطن المصري، ومدى التزامه بالإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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