محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:47 ص
المحافظ
المحافظ
عمرو الشامي
طالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء اللجان بتفادي أي ملاحظات والعمل على توفير الهدوء للطلاب.

كما ناقش المحافظ الطلاب عما تم من أعمال وتطهير بالإضافة لسؤاله عن الواقيات الشخصية، مشددًا على ارتداء الكمامات.

وأثنى محافظ كفر الشيخ على الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتورة بثينة كشك وكيل الوزارة، ومن رجال الأمن، ومديرية الصحة والإسعاف، وكافة المديريات المعنية، مشددا على مراقبه اللجان من الخارج منع اقتراب أولياء الأمور ومنع الغش.

وجاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من لجان الثانوية العامة بإداراتي شرق وغرب كفر الشيخ، لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، وشدد على توفير الهدوء والراحة للطلاب.

رافقه خلال الجولة، اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، وعدد من قيادات المديرية.

وتابع المحافظ أعمال التعقيم والتطهير، بلجان مدرسة الزهور للغات، ومدرسة التجارة بنات، ومدرسة سيدي جمال، كما تفقد محيط عدد من المدارس، منها مدرسة التجارة بنين، ومدرسة عزت الشافعى، لمتابعة التواجد الأمني حول اللجان، وعدم اقتراب أولياء الأمور منها.

وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.

امتحانات الثانوية في زمن كورونا

كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19). 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.

وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.

33 مليون كمامة للطلاب

ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة ويوجه بعدم تجمع أولياء الأمور

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