موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يستعد نادي تشيلسي لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.





موعد مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وتذاع مباراة تشيلسي أمام مانشستر سيتي عبر قناة bein Sport hd 1.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.