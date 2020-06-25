برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
أعلن أ.د أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقده يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيه 2020، قد وافق على إنشاء برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، وهي: برنامج الذكاء الإصطناعي، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.

ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم ( 171  ) والمنعقده بتاريخ 22 أبريل 2020، وموافقة لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلومات بتاريخ 12 مايو 2020.

وأكدت أ.د نبيلة حسن، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم أن تلك البرامج تعتبر من أحدث البرامج المميزة في مجال الحاسبات والمعلومات على مستوى الجامعات المصرية وتأتي تمشيا مع توجه جامعة الفيوم نحو تطبيق آليات التحول الرقمي مع الحرص على إعداد خريج متميز في مجال الحاسبات والمعلومات .

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