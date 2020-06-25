أعلن أ.د أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عن أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (701) والمنعقده يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيه 2020، قد وافق على إنشاء برامج تعليمية جديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم، وهي: برنامج الذكاء الإصطناعي، وبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية.





ويأتي ذلك بناء على موافقة مجلس جامعة الفيوم بجلسته رقم ( 171 ) والمنعقده بتاريخ 22 أبريل 2020، وموافقة لجنة قطاع علوم الحاسبات والمعلومات بتاريخ 12 مايو 2020.



