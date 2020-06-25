بورصة الكويت تكتسي بالأحمر مع بداية تعاملات اليوم

إكتست بورصة الكويت باللون الأحمر في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجعت كل المؤشرات و انخفض مؤشرها العام 0.24%، وتراجع السوق الأول 0.26%، وهبط المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.16% و0.24% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول في بورصة الكويت حتي الأن ، نحو 64 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2265 صفقة بقيمة 8.05 مليون دينار.





وعلي مستوي أداء الأسهم ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.52%، فيما تصدر سهم "أبيار" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 10.13% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.98 مليون دينار مُتراجعاً 0.32%، بينما تصدر سهم "أبيار" نشاط الكميات بتداول 35.83 مليون سهم.







