بورصة الكويت تكتسي بالأحمر مع بداية تعاملات اليوم
الخميس 25/يونيو/2020 - 10:42 ص
نيفين سمير
إكتست بورصة الكويت باللون الأحمر في مستهل تعاملات اليوم الخميس، حيث تراجعت كل المؤشرات و انخفض مؤشرها العام 0.24%، وتراجع السوق الأول 0.26%، وهبط المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" بنسبة 0.16% و0.24% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول في بورصة الكويت حتي الأن ، نحو 64 مليون سهم جاءت بتنفيذ 2265 صفقة بقيمة 8.05 مليون دينار.
وعلي مستوي أداء الأسهم ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 9.52%، فيما تصدر سهم "أبيار" القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 10.13% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 1.98 مليون دينار مُتراجعاً 0.32%، بينما تصدر سهم "أبيار" نشاط الكميات بتداول 35.83 مليون سهم.
وأنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.14% رابحاً 58.58 نقطة ليغلق عند مستوى 5179.74 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.45% رابحاً 81.17 نقطة ليغلق عند مستوى 5669.35 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحاً 13.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4212.60 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% رابحاً 13.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4193.25 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 267.9 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار كويتى عبر 10.1 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.21%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 2.12%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.03%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.36%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.04%.
وجاء سهم شركة أبيار للتطوير العقاري على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 51.92%، يليه سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 34.30%، ثم سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 7.84%، فيما تصدر سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.80% ثم سهم شركة مجموعة أسس القابضة بنسبة 8.31%، ثم سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 7.68%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا