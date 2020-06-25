تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع بادجي

عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مران المجموعة الأولى بتدريبات الأهلي.





وحرص عبدالحفيظ على الاجتماع باللاعب في ملعب التتش بالجزيرة، في حضور عمرو محب، المترجم، لمناقشة بعض الأمور الخاصة باللاعب.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة،





وكان الجهاز الفني قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على موعدين، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.





يذكر أن المجموعة الأولى التي خاضت مرانها الصباحي تضم كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.