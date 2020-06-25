تفاصيل جلسة عبد الحفيظ مع بادجي
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عقب انتهاء مران المجموعة الأولى بتدريبات الأهلي.
وحرص عبدالحفيظ
على الاجتماع باللاعب في ملعب التتش بالجزيرة، في حضور عمرو محب، المترجم، لمناقشة
بعض الأمور الخاصة باللاعب.
واستأنف الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة،
وكان الجهاز الفني
قد قام بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للمران على موعدين، في إطار الإجراءات الاحترازية
والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
يذكر أن المجموعة
الأولى التي خاضت مرانها الصباحي تضم كلًّا من: وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وياسر
إبراهيم، وأليو ديانج، ومحمد فخري، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود كهربا، وشادي
رضوان، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وحمدي فتحي، وجيرالدو، وأليو بادجي، وحمدي فتحي.