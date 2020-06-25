مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.67% في المستهل وسط تراجع جماعي للقيادات

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:38 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة  اليوم الخميس على تراجع  وسط تراجع جماعي للقطاعات لا سيما القياديات ، وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي"  بنسبة 0.67% إلى مستوى 7164.80 نقطة ليفقد نحو 48.56 نقطة، وجرى التعامل  بسوق السعودية علي عدد 42.811 مليون سهم وبقيمة 801.675 مليون ريال، موزعة على 46.66 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودية اليوم  سهم صناعة الورق بنسبة 8.04%، تلاه سهم الوطنية للتعليم بنسبة 2.96%، كما ارتفع أداء سهم الخليجية العامة بنسبة 2.17% ، بينما  تصدر التراجعات سهم نادك بنسبة 3.29%، تلاه سهم مجموعة صافولا بنسبة 2.45%، كما تراجع أداء سهم شاكر بنسبة 2.23% ، وكان سهم دار الأركان الأنشط تداولاً من ناحية القيمة والحجم بنحو 8.023 مليون سهم وبقيمة 55.68 مليون ريال.

وقطاعياً ، تراجع بسوق الأسهم السعودية اليوم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.91%، كما انخفض أداء قطاع الإتصالات بنسبة 0.73%، والطاقة المنخفض بنسبة 0.64%، والبنوك بنسبة 0.55%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على تراجع متأثراً بهبوط قطاعي المواد الأساسية والبنوك إضافة إلى قطاع الطاقة، بنسبة 0.71% إلى مستوى 7213.36 نقطة، ليفقد نحو 51.72 نقطة.

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