كريم نيدفيد يظهر في تدريبات الأهلي بالتتش

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واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم.



وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.



وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.



وأجرى ديفيد سيزا، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي المجموعة الأولى في مران الفريق صباح اليوم الخميس.



وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.





يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأربعاء على مجموعتين بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.