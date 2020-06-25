خلال الأيام المقبلة.. خالد الصاوي يستأنف تصوير فيلم "شريط 6"

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:39 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
يستأنف الفنان خالد الصاوي، وصناع العمل تصوير المشاهد المتبقية من فيلمه الجديد "شريط 6"، حيث لم يتبقى سواء مشاهد قليلة وينتهي نهائيًا منه.

ونظرًا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل لم يحدد المنتج أحمد عبد الباسط، موعد عرض فيلم "ِشريط 6"، وخاصًة قرار رئيس الوزراء بفتح السينما بنسبة إشغال 25% لأنه يعد بمثابة خسارة مادية للعمل.


فيلم "شريط 6" تدور أحداثة حول طبيب أمراض نفسية يحاول حل قضايا الشباب، ويشارك فس بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان خالد الصاوي وأحمد خالد صالح وتوني ماهر ونانسي صلاح، والفيلم من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد سلامة.

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