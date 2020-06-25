حلا شيحا ترد على انتقادات الجمهور حول دورها في مسلسل "خيانة عهد"

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قامت الفنانة حلا شيحا، بالرد على انتقادات الجمهور لها، بخصوص دورها في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي.





وقالت حلا شيحة خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، أنها قامت بتقديم الدور بصورة مختلفة، وبشكل طبيعي، لأنها كانت تشعر بالشخصية، مُشيرة أن الجمهور من الممكن ألا يفهم ذلك، لكنها أحبت شخصية (فرح) على حقيقتها، بغض النظر عن كونها شريرة، لكن كان لها حالة نفسية خاصة.





يُشار أن مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة يسرا، خالد سرحان، حلا شيحا، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد أنور، هنادي مهني، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.