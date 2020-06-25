الخطيب يحضر مران الأهلي ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:42 ص
بوابة الفجر
علي نبوي ومحمد الصو
حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم صباح اليوم الخميس، والمقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد رئيس النادى جلسة مع الجهاز الفني للفريق، في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، من أجل الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة كإجراءات وقائية يجب تنفيذها بشكل سليم.

واطمأن الكابتن الخطيب على تنفيذ الخطة الوقائية التي تم الإعلان عنها في السابق، وذلك حرصا على سلامة الجميع، حيث كان الأهلي سباقًا في تنفيذ تلك الإجراءات، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي.

وقام رئيس النادى بتدعيم اللاعبين والجهاز الفني بعد عودتهم للمران عقب فترة توقف دامت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وطالبهم بالاستعداد الجيد للمنافسات المحلية والقارية.

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