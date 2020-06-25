وكيل تعليم الجيزة يتفقد لجان تقدير الدرجات بمدرسة السعيدية (صور)

تفقد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة والعقيد محمد عبد الهادى المستشار العسكرى، لجان تقدير الدرجات وكافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية بمدارس السعيدية؛ للحفاظ على الجميع فى ظل جائحة كرونا.





وأكد حجازى على ضرورة توفير كافة الإجراءات من تباعد وتخفيف لأعداد المقدرين داخل الحجرات كما قدم بعض النصائح والتعديلات على الغرف ونقل بعضها للحفاظ على سلامة الجميع وتابع عمليات التطهير والتعليم التى تتم قبل بداية عمليات التقدير للدرجات.





كما تفقد حجازى عمليات التأمين الشامل التى تمت على كافة المستويات وتجهيز الكواشف الحرارية وبوابات التعقيم وصلاحيتها للاستخدام، كما تم تجهيز الاتى لتوزيعه على المقدرين والآمن الماسكات الشفافه، الفيس شيلد، الجوانتى، الكمامه، والمطهرات، بناء على ما ورد من وزارة التربية والتعليم من تجهيزات وقائية.





وتابع حجازى فى الصباح الباكر توافد المقدرين وفق إجراءات أمنية واحترازية مشددة كما تم تجهيز مظلات حماية على بوابات اللجان حماية من الشمس حتى إتمام عمليات التعقيم والتطهير تمهيدا للدخول.





امتحانات الثانوية في زمن كورونا





كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت الأحد الماضي بمادة اللغة العربية، على مستوى الجمهورية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.





وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).





وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي: إن حالات الاشتباه في كورونا بامتحانات الثانوية العامة، لاتتجاوز 10 طلاب على مستوى الجمهورية، مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتعقيم اللجان قبل كل امتحان.





وأشار في تصريحات تليفزيونية، إلى التنسيق مع وزارة الداخلية لتخصيص حرم آمن بشأن تواجد أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة، منعًا للزحام، وحفاظًا على الجميع من خطورة انتشار فيروس كورونا المُستجد، مؤكدًا في سياق آخر أن اعتذارات الطلاب والمدرسين عن الامتحانات قليل جدًا.





33 مليون كمامة للطلاب





ووفقًا للإجراءات المعلنة من وزارة التربية والتعليم، تم توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.





وقال الدكتور طارق شوقي في تصريحات سابقة عن امتحانات الثانوية العامة: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.



