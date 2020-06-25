مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.95% بمستهل التعاملات

إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.95% خاسراً 20.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2079.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.6 مليون سهم محققة ما قيمته 89.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1334 صفقة لعدد 28 سهماً.





وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الاتصات بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%.

وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق دبي المالي اليوم ، فقد قفزت 3 أسهم خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.90%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 0.66%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 26.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.42%.