مؤشر سوق دبي المالي يهبط 0.95% بمستهل التعاملات

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:31 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.95% خاسراً 20.10 نقطة ليصل إلى مستوى 2079.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 77.6 مليون سهم محققة ما قيمته 89.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 1334 صفقة لعدد 28 سهماً.

 وهبطت 7 قطاعات بسوق دبي المالي اليوم ، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.98%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.27%، تلاه قطاع الاتصات بنسبة 1.17%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.84%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.30%.
 
وعلي مستوي أداء الأسهم بسوق دبي المالي اليوم ، فقد قفزت 3 أسهم  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.90%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 0.66%، فيما تراجع 22 سهماً، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.41%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 9.5 مليون ورقة بقيمة 26.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 1.42%.

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