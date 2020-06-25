مسلسل قيامة عثمان الحلقة 27 مطلوبة على جوجل

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
تصدرت الحلقة 27 من المسلسل التركي "قيامة المؤسس عثمان" قائمة مؤشرات البحث العالمي، وذلك بعد عرضها على إحدى القنوات الفضائية خلال الساعات القليلة الماضية.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" العديد من الأحداث المثيرة للغاية، التي شوقت الجمهور لمشاهدة الحلقة 28 المقبلة.

مسلسل "قيامة المؤسس عثمان" تدور أحداثة في إطار درامي تاريخي مستوحاه من تاريخ تأسيس الدولة الععثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن ارطغرل، وشارك في بطولته مجموعة كبية من الفنانين التركيين منهم الفنان بوراك أوزجيفيت وأصلهان كارالار وعائشة جول جوناي وجلال آل.

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