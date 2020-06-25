"خل وملح".. طريقة تعقيم أطباق مصاب فيكورونا أثناء العزل المنزلي (فيديو)

قالت الدكتورة مروة عبدالحكيم، خبيرة تغذية: إن التغذية لمريض العزل لإصابته بفيروس كورونا يختلف عن الشخص السليم، موضحة أن مصاب كورونا يجب أن يتعرض للشمس لمدة 15 دقيقة من الساعة 10 إلى 11 صباحا، والنوم مدة لا تقل عن 7 ساعات.





وأشار "عبدالحكيم"، خلال حوارها ببرنامج "ملفات" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، مساء الخميس، إلى أنه يفضل أن يتناول مصاب كورونا طعامه في أطباق تستخدم لمرة واحدة، وفي حالة تعذر توفير هذه الأطباق، فيجب أن يخصص للمريض طبق خاص به، ويغسل جيدا بعد الاستخدام ثم يوضع في ماء مغلي مضاف لها خل وملح ونضع بها الأطباق لتعقيمها.



تطورات أزمة كورونا بمصر





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.



