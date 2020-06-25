مران الأهلي.. تدريبات خفيفة بالكرة وفقرة شاقة للحراس

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خاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خفيفة بالكرة، صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.



وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.





وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية لثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خلال مران المجموعة الأولى صباح اليوم.



وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية استمرت ٤٥ دقيقة، قبل أن يخوضا تدريبات قوية تحت إشراف مدرب حراس المرمى.



يذكر أن الأهلي استأنف تدريباته صباح أمس الأربعاء على مجموعتين بعد فترة توقف دامت عدة أشهر.