الطالع الفلكي الخَمِيس 25/6/2020..جَزَاء الخِير!

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
أحمد يسرى
*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّابعة و5 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من  15 يونيو - 16 يوليو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.

اليوم 18 بَؤونَة قبطى ، 25 حُزَيْرَان رُومى ، 4 ذو القعدة ، ميمُون للغاية ،إلتهام اللحوم ضارّ للغاية اليوم فى ثقافة قدماء المصريين وقد يتسبّب فى الطفح الجلدى.

 قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960) 

*القمر فى الأسد "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*صِيَام لِرَفْع العَوَائق 
يتمّ الإحتفال بالفيل فى الثقافة الهندوسيّة المُرتبطة بالتنجيم فى اليوم الرّابع من النصف الأول من كل شهر قمرى ، والإحتفال الشهرى يُسمّى فينياكا شاتروثى ، الفيل أسود اللون ثقيل الوزن بطيئ الحركة يُعبّر عن كوكب زحل واضع العراقيل والحواجز ومُبطئ الحركة للإنسان والمُتسبّب فى إنتكاساته ومشاكله ، وبقيام الهندوسى بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس منذ الصباح وحتى غروب الشمس فهو يحرم نفسه من متعة الفيل الرئيسيّة وهى إلتهام الطعام ،كما أنّ مُساعدة المعوقين أصحاب الحركة البطيئة والمشردين والفقراء والخدم ومن لهم بشرة سمراء ،الأقزام أو الأحدب من له بروز ثقل على عموده الفقرى كلها محاولات فى ثقافتهم لإبعاد نحوسة زحل والبحث عن التأثير الإيجابى له فمايُميّز الفيل قدرته على رفع شجرة عملاقة إعترضت طريقه بزلومته وكأنّها ورقة ، فبالتوازى يتوقعون أن يُسخّر الله لهم رُوحاً فى قوّة الفيل تقوم برفع عراقيل حياتهم بعد صيامهم أو هبوط ثروة ثقيلة كجزاء لمساعدتهم للفقراء، على ذلك يقوم الهندوس بالإحتفال بالفيلة بغسلها فى الأنهار وتزيينها وإطعامها كنوع من إستجلاب طاقتها فى رفع الحواجز التى يضعها زحل فى طريقهم.

*إخترت لك من قناة يُوتيُوب
مجموعة من أغانى مواليد بُرج الأسد الأمريكى لويس أرمسترونغ والكندى بُول أنكا.

1-Louis Armstrong - Saint Louis Blues
2-Louis Armstrong - Sometimes I Feel Like A Motherless Child 
3-La vie en rose - Louis Armstrong
4-What a wonderful world - LOUIS ARMSTRONG
5-Louis Armstrong's - All Time Greatest Hits (1994
6- Papa( original with lyrics) - Paul Anka
7- Paul Anka- Diana
8- Paul Anka - You are my destiny - 1958
9- Paul Anka - It Doesn't Matter Anymore
10-Paul Anka - You Are My Destiny (Liv
11-Paul Anka medley 1966


*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.

برج الثور: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.
   
برج الجوزاء: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.

برج الأسد: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.

برج العذراء : رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.

برج الميزان : العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض ، تروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.

برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يومٌ مُناسب لمُساعدة مُحتاج.

برج القوس: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ ، المال السّايب.

برج الجدى: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.

برج الدّلو: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.

برج الحوت: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

رد ناري من شوبير بشأن عودة الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

منذ ساعة و نصف

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ أقل من ساعتين

أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة

بعد اشتعال صراع الليجا.. تعرف على المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

08:35 ص

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!