الطالع الفلكي الخَمِيس 25/6/2020..جَزَاء الخِير!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّابعة و5 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان ، ويدخل الأسد فى التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الدّبْرَان من 20 يونيو - 2 يوليو.





اليوم 18 بَؤونَة قبطى ، 25 حُزَيْرَان رُومى ، 4 ذو القعدة ، ميمُون للغاية ،إلتهام اللحوم ضارّ للغاية اليوم فى ثقافة قدماء المصريين وقد يتسبّب فى الطفح الجلدى.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*صِيَام لِرَفْع العَوَائق

يتمّ الإحتفال بالفيل فى الثقافة الهندوسيّة المُرتبطة بالتنجيم فى اليوم الرّابع من النصف الأول من كل شهر قمرى ، والإحتفال الشهرى يُسمّى فينياكا شاتروثى ، الفيل أسود اللون ثقيل الوزن بطيئ الحركة يُعبّر عن كوكب زحل واضع العراقيل والحواجز ومُبطئ الحركة للإنسان والمُتسبّب فى إنتكاساته ومشاكله ، وبقيام الهندوسى بالإمتناع عن الطعام والشراب والجنس منذ الصباح وحتى غروب الشمس فهو يحرم نفسه من متعة الفيل الرئيسيّة وهى إلتهام الطعام ،كما أنّ مُساعدة المعوقين أصحاب الحركة البطيئة والمشردين والفقراء والخدم ومن لهم بشرة سمراء ،الأقزام أو الأحدب من له بروز ثقل على عموده الفقرى كلها محاولات فى ثقافتهم لإبعاد نحوسة زحل والبحث عن التأثير الإيجابى له فمايُميّز الفيل قدرته على رفع شجرة عملاقة إعترضت طريقه بزلومته وكأنّها ورقة ، فبالتوازى يتوقعون أن يُسخّر الله لهم رُوحاً فى قوّة الفيل تقوم برفع عراقيل حياتهم بعد صيامهم أو هبوط ثروة ثقيلة كجزاء لمساعدتهم للفقراء، على ذلك يقوم الهندوس بالإحتفال بالفيلة بغسلها فى الأنهار وتزيينها وإطعامها كنوع من إستجلاب طاقتها فى رفع الحواجز التى يضعها زحل فى طريقهم.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن صِلَة الرّحم و الأقربون أوْلى بمعروفك.





برج الثور: إن أردت أن تُطاع فأمر بما يُستطاع ، مقولة عليك تطبيقها حتى لاتُفاجأ بنفور شديد أو ردّ خشن من الآخرين.

برج الجوزاء: الإلتفات للقمة عيْشك أفضل لك من مناقشات قد تعتقد أنها تسلية لكنها تستهلك تركيزك الذهنى وتصنع العداوات،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.





برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، عبارة قد تقفز إلى رأسك عندما يتم تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو أخلاقه لك، درهم وقاية.





برج الأسد: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، إستبن سيارتك أو نقديّة ، لذلك إسمه القرش الأبيض.





برج العذراء : رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى سعادة بالوجه الحَسَن إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الميزان : العلاقات الجديدة مثل فوّارة المياه الغازية تبدو كبيرة ثم لاتلبث أن تخمد لتكشف منسوبها المنخفض ، تروّى بعلاقاتك الجديدة خصوصاً العاطفية.





برج العقرب: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غير كلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك، يومٌ مُناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج القوس: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك ، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟ كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ ، المال السّايب.





برج الجدى: قد يرغب كل من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الدّلو: التفكير فى فرز قاعدة بيانات المعارف والأصدقاء لفلترة الجيّد من السّيئ،الإبتعاد عن رفقة السّوء مكسب عظيم بحدّ ذاته فلا تستخف بتأثيرالرّفقة.





برج الحوت: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.