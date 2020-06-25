سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 25-6-2020

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
تقرت أسعار الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه بجميع البنوك المصرية اليوم الخميس 25-6-2020، وسط استعداد البنك المركزي لاتخاذ قرار حول سعر الفائدة على الجنيه نهاية هذا الأسبوع، وجاء ت اسعار الريال السعودي كالأتى:

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى في البنوك حول مستويات سعرية 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، حيث بلغ سعر الريال السعودي فى البنك المركزى المصرى نحو 4.30 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.21 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.21  جنيه للشراء، و4.32  جنيه للبيع.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.


وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

 

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