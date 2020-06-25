حماية المستهلك: جملة السعر على الخاص مخالفة للقانون

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم يدرسون حاليا مع المرصد الإعلاني العمل على إلزام أصحاب المنتجات على "السوشيال الميديا" بالإعلان عن أسعار السلع.

وأشار "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن حجم التجارة الإليكترونية زاد مؤخرا، معقبا: "جملة انبوكس أو على الخاص في التجارة الإليكترونية مخالفة للقانون".

وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التجارة الإليكترونية شهدت طفرة خلال وقت حظر التجول بسبب فيروس كورونا، منوها بأن من حق المستهلك رد المنتج خلال أول 14 يوم لاستلامه بدون ابداء أسباب.

وفي سياق متصل أعلن أحمد سمير، المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، عزم الجهاز إنشاء 7 أفرع له بالمحافظات خلال السنة المالية 2020/2021، ليصل العدد إلى 27 فرعًا ليتمكن الجهاز من تغطية كافة محافظات الجمهورية حيث يوجد للجهاز 20 فرع في المحافظات المُختلفة الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، لمناقشة مشروع موازنة جهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2020/2021.

وأوضح "سمير"، أن تواصل المستهلكين لأفرع ومكاتب أصبح أسهل، حيث يُتيح جهاز حماية المستهلك خدمة تلقى الشكاوى عن طريق المكالمات التليفونية ورسائل الواتساب وتطبيق إلكتروني على أجهزة المحمول والموقع الإلكتروني للجهاز، فضلًا عن انتشار عدد 20 شاشة تفاعلية في المطارات ومحطات السكة الحديد وبعض محطات مترو الأنفاق.

ولفت المدير التنفيذي للجهاز إلى أن التوسع في إنشاء الأفرع في المحافظات خلال العام الجاري 2019/2020 كان سببًا في زيادة عدد الموظفين من 160 موظف إلى 420 موظف، وأنه سيتم انتداب نحو 200 موظف خلال العام المالي الجديد 2020/2021، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى نحو 60 ألف شكوى خلال العام تم حل حوالي90% منهم.

وأشاد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتطور الذي لحق بأداء جهاز حماية المُستهلك منذ إقرار القانون الجديد، لافتًا إلى أنه منذ تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون تم تنفيذ نحو 80% من مستهدفات الجهاز، موجهًا التحية لجهاز حماية المستهلك والقائمين عليه.

فيما أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، على أهمية أن يتقدم الجهاز للبرلمان بمؤشرات قياس أداء واضحة، على أن تتضمن تلك المؤشرات قياس مدى رضا المواطنين عن اداء الجهاز ودوره فى ضبط الأسواق ومواجهة أي تلاعب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حماية المستهلك في مصر حماية المستهلك بوابة الفجر الفجر السعر على الخاص

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يرد على إلغاء الدوري بعد الكشف عن حالات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد اشتعال صراع الليجا.. تعرف على المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ربع ساعة

بشرى سارة.. مجلس الوزراء يكشف موعد تراجع إصابات كورونا (فيديو)

منذ يوم

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

منذ ساعة و 26 دقيقة

بعد موقف فايلر.. فيراري الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - الزمالك يُقرر عدم استكمال الدوري.. ويوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أرسنال يفاجيء برشلونة وريال مدريد

منذ ساعة

رد ناري من شوبير بشأن عودة الدوري المصري

منذ 37 دقيقة

وزير الخارجية يكشف مستجدات أزمتي سد النهضة وليبيا

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إثيوبيا تواصل التصعيد ضد مصر بتصريحات استفزازية

منذ حوالي 20 ساعة

استشهد وهو ذاهب لعمله.. قصة طبيب أبكى كفر الشيخ: لم يأخذ يوما إجازة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس حماية المستهلك الجديد لـ "الفجر": للجهاز دور كبير في ضبط الأسواق

استراتيجية جديدة لجهاز حماية المستهلك (فيديو)

رئيس الجهاز: قانون حماية المستهلك المصري الأقوى في العالم

حماية مستهلك: ضبطنا 60 ألف كمامة في مزرعة دواجن

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:25 ص

ريال مدريد يضحي بـ10 لاعبين

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

07:55 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

09:44 م

جوارديولا يستفز ليفربول بتصريح ناري

08:35 ص

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

03:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!