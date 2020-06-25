أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 25-6-2020 خلال بداية التعاملات

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:38 ص
بوابة الفجر

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس وذلك بعد تراجعها في السوق المحلي والصاغة ليفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات،  ويعتبر هذا الانخفاض لأول مرة بعد الارتفاعات المتتالية كان أخرها أمس حيث صعد سعر جرام الذهب بنحو 10 جنيهات.


أسباب تحقيق الذهب للمستويات القياسية

أرجع إيهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب إلى  
 تراجع أسعار النفط مع تزايد القلق من انتشار عدوي ڤيروس كورونا مره أخري و تأثيرها علي النمو الاقتصادي العالمي، حيث يهرع المستثمرون لشراء الذهب كملاذ أمن للإستثمار في البورصات العالمية

أسعار الذهب  اليوم الخميس

سعر الذهب عيار18 : 681.5 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 : 795 جنيهًا
سعر الذهب عيار 24 : 908.5 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6360 جنيهًا

أسعار الذهب العالمي 

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط عن أعلى مستوى في 8 سنوات، مع أسعار الدولار وبالرغم من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

واستفاد معدن الذهب خلال التعاملات من تزايد المخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالوباء داخل وخارج الولايات المتحدة ومع ترقب إجراءات التحفيز لمكافحة الضربة الاقتصادية للوباء.

وحذر مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الكونجرس أمس من موجة ثانية محتملة من وباء كورونا في الخريف والشتاء من العام الجاري.

لكن تحول المعدن للهبوط خلال الجلسة مع مكاسب ملحوظة للدولار ورغم الخسائر الحادة للأسهم الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال أبريل الماضي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس  بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1775.10 دولار للأوقية، بعد ارتفع خلال التعاملات عند 1796.10 دولار  وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر  لعام 2012 .


وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس 0.3 بالمائة ليسجل 1763.38 دولار للأوقية..

وخلال نفس الفترة، صعد مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء امام 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 97.081.

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