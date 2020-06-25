مفاجأة مدوية.. الكشف عن مصير رمضان صبحي مع هيدرسفيلد





ذكرت تقارير صحفية عالمية أن رمضان صبحي نجم هدرسفيلد الإنجليزي والمعار إلى الأهلي يقترب من الرحيل عن النادي الإنجليزي والاستمرار في الدوري المصري رفقة المارد الأحمر.





ونشر موقع football league world العالمي تساؤلاً وجهه للجمهور عن مصير رمضان صبحي مع هيدرسيفيلد، حيث اتفق الجميع على أن رحيله أصبح وشيكاً وأن استمراره في الأهلي هو الخيار الأقرب وذلك في ظل عدم وضع داني كاولي المدير الفني لهيدرسفيلد صبحي في خططه في الموسم المقبل.





كما قال ألفي بيرنز الناقد الرياضي في تصريحات صحفية:" لا أرى أن صبحي سيستمر مع الفريق خاصةً أنه لم يثبت أقدامه أو يقنع المدير الفني للفريق باستمراره، أنه لاعب جيد يتمتع بقدرات فنية عالية ولكنه لم يكن له تأثير مع الفريق وأنه في ظل رغبة الأهلي في الإبقاء عليه فأن ذلك سيكون القرار السليم. صبحي لم ينجح هنا وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للبقاء في مصر أو الاحتراف في أي دوري آخر ومواصلة التطور".





وعلى نفس الجانب، قال جورج هاربي الصحيفة الرياضي:" أنه من المحتمل أن صبحي سيرحل عن هيدرسفيلد في الصيف الحالي، لا يمكنني رؤيته يتناسب مع خطط داني كاولي للفريق الأول على الإطلاق، لم أقتنع به عندما انتقل إلى الفريق قادمًا من ستوك سيتي، حيث لم يكن له تأثير كبير خلال فترة وجوده في ستافوردشاير". صبخي ظهر في أربع مباريات فقط مع منذ انتقاله إلى استاد جون سمي، ولم يستطع التأقلم مع الفريق، عودة صبحي إلى مصر بشكل دائم سيكون الخيار الصحيح لمستقبله".