هاواي تخطط لبدء تخفيف الحجر الصحي على السفر في 1 أغسطس

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
بعد ثلاثة أشهر من تشجيع السياح على الابتعاد عن هاواي، ستبدأ الولاية الأمريكية في تخفيف الحجر الصحي الإلزامي في 1 أغسطس، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

وقال الحاكم ديفيد إيغ في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "حان الوقت للعمل معًا كمجتمع لضمان أن سكاننا والشركات المحلية يمكن أن يعودوا بأمان إلى عدد أكبر من المسافرين".

حاليًا، يجب على أي شخص يسافر إلى هاواي من خارج الولاية أن يقوم بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا. لكن سيسمح البرنامج الجديد للزوار بتجنب هذا الحجر الصحي طالما أنهم يعتبرون سلبيين للفيروس التاجي خلال 72 ساعة من وصولهم.

يأتي الأمر في الوقت الذي تواجه فيه هاواي تحديًا قانونيًا يدعي أن الحجر الصحي غير دستوري لأنه يستهدف المقيمين خارج الدولة.

وقال عمدة هونولولو كيرك كالدويل إنه من الضروري لاقتصاد مجتمعه إعادة السياحة إلى المسار الصحيح، موضحا: "نحتاج إلى العودة للترحيب بالزوار على شواطئنا".

ويقول مدير الصحة في الولاية، بروس أندرسون، إن الولاية في حالة جيدة للاستعداد لإعادة الافتتاح، حيث يعتقد أن معظم السكان كانوا يتبعون توصيات المسافات الاجتماعية.

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