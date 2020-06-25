سام نيل يعلن استعداده للعودة لعالم الديناصورات

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

أجرى النجم القدير سام نيل حوارا متلفزا عبر البث الرقمي تحدث خلاله عن عودته من جديد لسلسلة عالم الديناصورات بعد غياب طويل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، مقطع مصور لسام، قال خلاله أنه التزم بكافة إجراءات الحجر الصحي وطالب زميلته النجمة لورا ديرن التي تعود أيضا للفيلم بشخصيتها من السلسلة الأصلية، أن تلتزم بكافة إجراءات العزل الصحي.

وسيكون فيلم عالم الديناصورات أول فيلم سيستكمل تصويره داخل بريطانيا بعد انتهاء جائحة كورونا، بمشاركة نجومه الشباب بريس دالاس وكريس مارتن.

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