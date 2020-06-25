كيانو ريفز يستكمل تصوير ماتركس 4 بعد فترة توقف بسبب كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:29 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


عاد النجم الكبير كيانو ريفز لاستكمال تصوير الجزء الرابع من سلسلة أفلام ماتركس بمدينة برلين الألمانية، بعد فترة توقف طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات للنجم الكبير بموقع تصوير الفيلم الذي استقبل به حبيبته الفنانة التشكيلية أليكساندرا جرانت، وأعتلت وجهه ابتسامه تدل على سعادته بعودة التصوير.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم للعرض خلال عام 2022 بعد تأجيل طرحه الذي كان مقررا له عام 2021 المقبل للتأكد من انتهاء جائحة كورونا.

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