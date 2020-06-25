حلا شيحة تكشف قصة فيلم "مش أنا"

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قامت الفنانة حلا شيحة بالترويج لفيلم"مش أنا"،المُقرر عرضه في السينمات، بعد إعادة العمل بها إبتداءً من يوم السبت المقبل، لتستقبل الجماهير بعد عدة أشهر من غلقها كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر.





وقالت حلا شيحة خلال لقائها في برنامج "عرب وود" أن الفيلم يُناقش القضايا الخاصة بحياتنا، وكيف يُمكن للشخص أن يُغير حياته من السئ للجيد، وكيفية تخطيه للمواقف الصعبة التي قد يمر بها، وأن يحول مناطق الضعف إلى قوة، وأشارت أن الفيلم يشتمل على قصة حب، وقصة إنسانية، وأنه يشتمل على العديد من المواقف الكومبدية.



فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.





