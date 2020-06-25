كريستين ستيوارت تصنع أفلام وثائقية لنتفليكس عن الحجر الصحي

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:26 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تستعد النجمة كريستين ستيوارت لإخراج وتصوير مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة تعرض على شبكة نتفليكس، تكن قصتها حول فترة الحجر الصحي.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن مجموعة م نجوم هوليوود الكبار، سيشاركون في حملة تصوير واخراج مثل هذه الأفلام لنتفليكس، من ضمنهم النجم ماجي جيلنهال.

كما سيشارك في المشروع نفسه، المخرج الكبير "بابلون لارين"، الذي سبق وأعلن عن اختيار كريستين ستيورات لتجسيد شخصية الأميرة دايانا في فيلم جديد بعنوان "سبنسر".

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